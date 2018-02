Pub

Os dependentes têm de ser mencionados na declaração de IRS dos pais e são tidos em conta pelo fisco no apuramento do imposto.

Até que idade é que os filhos entram na declaração do IRS dos pais? E quais são as alterações no IRS deste ano para os pais com guarda partilhada e menores em residência alternada? Estas são algumas das questões a que António Ernesto Pinto, da Deco Proteste, responde esta semana na parceria com o Dinheiro Vivo.

