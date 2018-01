Pub

A partir de abril, o fisco apenas aceita declarações submetidas pela Internet. IRS automático ajudou a "matar" papel.

Em 2016, apenas 5 em cada 100 declarações de IRS foram entregues em papel. A esmagadora maioria (94,97%) seguiu por via eletrónica. Esta realidade, conjugada com o facto de ser cada vez maior o número de contribuintes abrangidos pelo IRS automático levou o Ministério a acabar com as declarações em papel. Em 2018, o acerto de contas anual do IRS (que pode ser feito entre abril e maio) apenas poderá ser feito através do Portal das Finanças.

