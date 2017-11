Pub

Plano de viabilização prevê pagamento de dívida de 23,2 milhões da Terra Mítica ao Novo Banco, o maior credor, ao fisco e à Segurança Social

Dois investidores brasileiros, Cláudio Haber Laranjeira e Maurício Espíndola Dias, querem comprar a marca portuguesa de vestuário Quebramar, cuja empresa proprietária, a Terra Mítica, está em risco de falência. E comprometem-se a criar, pelo menos, 150 postos de trabalho. Ontem, no Tribunal de Santo Tirso, a assembleia de credores aprovou a proposta de recuperação apresentada pelo administrador de insolvência, uma medida de saneamento por transmissão que Fernando Silva e Sousa garante ser "a única via" para "ainda manter sustentável" uma operação de retalho sob a marca Quebramar. Dos mais de 32 milhões de euros de passivo da Terra Mítica, mais de 22,7 milhões são créditos do grupo Novo Banco.

"Face às várias possibilidades que se colocavam, conjugadas com a real situação da sociedade, uma única solução se afigura viável, em nosso entendimento, para garantir a maior proteção possível dos credores e a continuidade da sociedade, que é a implementação de uma medida de saneamento e transmissão. Todas as demais medidas são, no atual cenário, inexequíveis e o serviço de dívida tornar-se-ia dessa forma impagável." O administrador judicial garante que os dois investidores brasileiros constituem "um parceiro estratégico", com "capacidade financeira, conhecimento e know-how no setor".

Mediante o plano aprovado, a empresa Terra Mítica será extinta, sendo criada uma nova sociedade, cujo nome não é indicado, com um capital social de 21 mil euros, igualmente distribuído entre Cláudio Laranjeira e Maurício Espíndola Dias. Todo o ativo da empresa, nomeadamente imobilizado e direitos - designadamente de arrendamento e uso de espaços comerciais ainda em vigor e de propriedade da marca Quebramar registada em países tão distintos como a Arábia Saudita, o Brasil, o Chile ou os EUA -, será adquirido pelos dois investidores, que se comprometem a pagar créditos no valor de 23,327 milhões de euros: desde os 22,7 milhões da Instantes Modernos, Lda., do Novo Banco, aos valores em dívida ao Estado (409 mil euros à Segurança Social e 251 mil ao fisco), que serão liquidados em prestações. Os investidores têm três meses, após a transição em julgado da sentença de homologação do plano, para criar um mínimo de 150 postos de trabalho, "dando preferência, na contratação, em igualdade de circunstâncias aos ex-trabalhadores da insolvente". E é essa "preferência em igualdade de circunstâncias" que preocupa o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, cujos dirigentes pretendem perceber como serão tratados os trabalhadores ao nível dos créditos. Nas alíneas em que justifica a proposta de saneamento por transmissão, o administrador de insolvência refere que os créditos laborais deixam de concorrer com os do Estado, o que implica que "serão sempre ressarcidos com algum valor", mas não indica quanto.

A Terra Mítica, explica o plano, "que se desenvolvera num período de prosperidade económica e cuja expansão acelerada ocorrera num panorama de margens elevadas, não estava preparada para um cenário de crise económica, apresentando uma estrutura e custos demasiado pesados e desajustados". A entrada da PME Capital Growth e do Grupo Lanidor, em 2011, não foi suficiente para inverter a situação.