Contrato publicado esta segunda-feira no portal Base foi feito por ajuste direto com a empresa Massimo Zanetti.

O grupo Infraestruturas de Portugal vai gastar mais de 60 mil euros (59.594,40 euros mais IVA) em café até ao final do ano, de acordo com o contrato divulgado esta segunda-feira no portal Base.

