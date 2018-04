Pub

O pão vai estar hoje no centro das atenções de um congresso que decorre na Maia

As mais de dez mil indústrias de panificação portuguesas têm no terreno uma estratégia de valorização e sensibilização do pão de fabrico tradicional, produto que tem conhecido decréscimos no consumo a nível nacional e europeu. O setor, que emprega cerca de 120 mil pessoas, e é responsável por vendas anuais da ordem dos 585 milhões de euros, vê espaço para crescer.

