IMT: Comboio com mais lugares de pé da Fertagus “está a correr bem”

O comboio experimentar da Fertagus com mais lugares de pé “está a correr bem”. Esta foi a informação deixada esta terça-feira por Eduardo Feio, presidente do IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, durante uma audição no Parlamento. A Fertagus está a testar desde 29 de maio uma unidade com mais 48 lugares disponíveis.

