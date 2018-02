Pub

O governo esperava arrecadar 80 milhões de euros com o imposto sobre as bebidas açucaradas mas o valor final foi de 69,6 milhões de euros.

O novo IABA - que em fevereiro de 2017 passou também a incidir sobre as bebidas não alcoólicas adicionadas com açúcar ou com outros edulcorantes e bebidas de reduzido teor alcoólico - gerou uma receita de 69,63 milhões de euros até dezembro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia