Entidades que recomendem créditos têm de se registar no Banco de Portugal.

São muitas as entidades que aconselham crédito de uma determinada instituição para vender um produto ou serviço, desde grandes superfícies a stands de automóveis, passando pelas imobiliárias. Até final de 2017, esta atividade não era acompanhada pelo supervisor. Mas o Banco de Portugal começou, no início do ano, a vigiar a atividade dessas entidades como intermediárias de crédito.

