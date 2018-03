Pub

O novo Star Wars Land só abre em 2019, mas já há imagens que revelam um espaço massivo

O muito aguardado Star Wars Land - um dos investimentos mais importantes do Walt Disney World Resorts das últimas décadas -, só abre em 2019. Para aguçar o apetite dos fãs da saga, a Disney divulgou, agora, as primeiras imagens do local onde está a ser construído o novo parque, ao lado do Parque Disneyland, o primeiro, em Anaheim, na Califórnia - a encantar miúdos e graúdos desde 1955.

