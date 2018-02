Pub

Empresa investiu 1,6 milhões de euros na primeira fábrica de telemóveis nacional que pode vir a criar até cem empregos diretos

"A imagem é muito importante. A fábrica ajuda logo a vender os produtos", diz Tito Cardoso, CEO da Iki Mobile, olhando para fachada do edifício da fábrica da marca portuguesa de telemóveis que é inaugurada hoje em Coruche. Um investimento de 1,6 milhões de euros, numa unidade fabril com 1900 metros quadrados, que, numa primeira fase, vai criar 34 postos de trabalho, mas que até ao final do ano poderá criar cerca de cem postos de trabalho diretos e 200 indiretos. Em velocidade cruzeiro, da fábrica poderão sair até cem mil telemóveis por mês. O próximo passo poderá ser o Brasil.

"Já fomos convidados por três estados brasileiros para instalar lá uma unidade industrial e, à partida, havemos de avançar", revela Tito Cardoso ao DN/Dinheiro Vivo. "O Brasil é um mercado muito importante, com muitos telemóveis a serem comercializados, mas há muitas questões aduaneiras, taxas alfandegárias, sobre este tipo de produto que, quando montado no Brasil, fica muito mais competitivo. Querem muito ter uma marca portuguesa no Brasil. Este não será provavelmente o ano, mas para o ano veremos", adianta.

Por agora o foco é Coruche. Um investimento que surge cerca de dois anos depois do lançamento da marca portuguesa, que tem apostado na cortiça, nos smartphones topo de gama, para se diferenciar no mercado externo, para onde escoa 95% da sua produção, até aqui assegurada por fábricas na China.

"A unidade industrial é o futuro das marcas", defende Tito Cardoso, convicto das vantagens de ter os meios de produção em Portugal controlados diretamente pela Iki Mobile. Há ganhos de qualidade, mas também comerciais em ter um produto made in Portugal. Mas, sem tradição em Portugal na produção deste tipo de equipamento, instalar a fábrica em Coruche implicou recorrer a know-how estrangeiro para formar os trabalhadores nacionais. "Temos pessoas de outros países, nomeadamente chineses, que estão a passar esse know-how que os portugueses que aqui trabalham estão a absorver", assegura. Na fábrica, que só vai entrar em laboração daqui a "duas a três semanas", a presença chinesa é, de resto, visível nas diversas linhas de montagem quando se percorre a unidade fabril.

Em Coruche serão produzidas as capas exteriores dos telemóveis através de um processo de injeção de plástico, sendo ainda feita o montagem dos diversos componentes, bem como o desenvolvimento do software do dispositivo, encriptação, frequência. Há ainda máquinas que testam a resistência do aparelho.

"Em cada mil aparelhos, retiramos uns quantos e testamos numa máquina que, durante dez minutos, simula a queda do aparelho numa escada", descreve Tito Cardoso. "Estão a ver?", pergunta depois de retirar um dos telemóveis que colocou na máquina. "Esta aqui testa resistência ao calor e à humidade", diz apontando para outra máquina de testes. Na fábrica de Coruche é ainda feito o embalamento, seguindo depois por via terrestre ou aérea para os diversos mercados.

O grande foco será a produção de linha branca, algo que até à fábrica de Coruche não era possível para a Iki Mobile. "Vamos produzir mais linha branca: vamos alocar 20% da produção à Iki Mobile e 80% à linha branca", diz. "Marcas europeias e, sobretudo, africanas que se deslocavam à China para produzir produtos de linha branca podem fazê-lo aqui", adianta "Temos alguns acordos fechados com empresas nigerianas que querem passar à prática, operadores, marcas de grande retalho, já temos muitas intenções de compra assinadas."