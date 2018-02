Pub

Morte do fundador da maior cadeia de móveis do mundo criou problema de sucessão. Os três filhos de Kamprad controlam partes do império, mas não o todo

Peter, Jonas e Mathias. Os nomes são bíblicos e a responsabilidade que herdaram também. Desde 27 de janeiro que os três suecos são os novos donos de um império global de mobília descartável conhecido como IKEA. Resta saber o que vão fazer com ele.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia