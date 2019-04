Huawei junta-se à corrida para armazenar dados digitais em ADN

A Huawei quer ser muito mais do que smartphones e infraestrutura para empresas de telecomunicações. É por isso que a gigante chinesa está a desenvolver e a apoiar investigações nas áreas de armazenamento de dados em ADN, fabricação atómica e computação ótica, revelou William Xu, diretor do conselho de administração e líder de marketing, num encontro com imprensa e analistas (HAS 2019), em Shenzhen, China.

