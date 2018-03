Pub

Por cada milhão de habitantes, há 14 pedidos de patentes em Portugal. A média europeia é 134. Na Suíça, há 884 pedidos por milhão de habitantes.

Foi a campeã das patentes em 2016, e permitiu a Portugal dar um salto de nível europeu neste campeonato. Mas 2017 terá sido um ano menos inovador em Campo Maior. No ranking publicado esta quarta-feira pelo Instituto Europeu das Patentes (IEP), a Novadelta, dona dos cafés Delta, nem surge no top 5 das empresas portuguesas que no ano passado fizeram mais pedidos para registar patentes na Europa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia