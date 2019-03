Hospitais CUF recuam na suspensão de convenções com ADSE

O grupo José Mello Saúde recua na intenção de suspender com a ADSE a adesão ao regime de preços convencionado deste subsistema de saúde. A informação é avançada pelo Expresso, que cita um comunicado interno do grupo segundo o qual é decidido "interromper a suspensão da convenção com a ADSE - Instituto Público de Gestão Participada, comunicada no passado dia 11 de fevereiro".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia