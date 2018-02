Pub

Divulgados os resultados dos bancos ingleses, fazem-se as contas às remunerações dos seus líderes. Quanto ganham os quatro maiores banqueiros da City

Esta semana, os quatro maiores bancos ingleses apresentaram as suas contas, que confirmaram um ano de recuperação para o setor bancário inglês. Sinal disso mesmo é, por exemplo, o regresso do RBS (Royal Bank of Scotland) aos lucros quase dez anos depois de ter entrado no vermelho.

