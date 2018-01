Pub

O "assistente", que vai custar 349 dólares, foi apresentado em junho, mas a entrada no mercado sofreu atrasos

A Apple entrou no mercado dos altifalantes comandados por voz com o HomePod, um dispositivo que usa a assistente Siri, a voz dos iPhones da marca, para competir com a Alexa da Amazon e o assistente da Google.

A gigante tecológica informou esta terça-feira que começará a receber pedidos online na sexta-feira nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, pouco mais de um mês depois do inicialmente planeado - mas sem ser possível recuperar, no entanto, o impulso do período do Natal.

O "assistente", que vai custar 349 dólares, foi apresentado em junho, mas a entrada no mercado sofreu atrasos. O HomePod é capaz de fazer coisas como sugerir música e ajustar as temperaturas da casa, mas também enviar mensagens e passar as notícias da National Public Radio e da CNN, diz a Apple em comunicado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O maior risco para a Apple, segundo os analistas, é o de os consumidores terem comprado um assistente rival durante as festas e não terem necessidade do novo produto. A empresa tem também de trabalhar para manter o assistente de voz Siri atualizado e relevante diante da concorrência da Alexa da Amazon, por exemplo.

Por outro lado, Amazon e Google cortaram os preços dos seus altifalantes de nível de entrada durante a temporada de festas num esforço para conseguir quota de mercado.

A Apple também conta com a constribuição do HomePod para aumentar as assinaturas da Apple Music e travar o aumento do rival Spotify. Os altifalantes inteligentes da Google e da Amazon permitem que os utilizadores recorram ao Spotify, mas a Apple Music não funciona nos dispositivos rivais.