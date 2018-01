Pub

Chama-se Afound e vai vender, a preços de saldo, produtos da etiqueta sueca, mas também de outras marcas

A empresa têxtil sueca H&M vai lançar uma nova marca, a Afound, que é descrita como "uma espécie de outlet". Além de roupa com a etiqueta H&M, mas mais barata, a loja vai ainda comercializar outras marcas, também a preços de saldo.

A primeira loja vai ser inaugurada ainda este ano, em Estocolmo, na Suécia, em paralelo com uma loja digital, também destinada aos clientes suecos. Mas a empresa não adianta muito mais sobre o novo projeto, de acordo com o El País.

Apesar de não avançar, por exemplo, quando é que a Afound vai chegar a outros países, a nova marca já está presente nas redes sociais. O site mostra a imagem de um calendário com a data do dia em que consultamos a página e a mensagem: "Felicidade é saber que nos veremos em breve". Na página de Facebook, a Afound é apresentada de forma mais "sedutora":

"Olá, somos a Afound! Vamos dar uma nova vida à moda. Percorremos o mundo à procura de pedras preciosas, selecionamos as nossas favoritas e reduzimos o preço. Alguns poderão chamar-nos outlet, mas outros poderão apelidar-nos de heróis do nosso tempo", lê.-se no texto.

A Afound também já tem uma página no Instagram.

No relatório anual apresentado pela empresa, Karl-Persson, responsável da marca, considerou o resultado dos últimos meses "dececionante" e considerou que as lojas físicas da H&M mostram "debilidades" porque não se adaptaram às mudanças de hábitos dos consumidores. A solução passa por uma aposta mais forte nas vendas online e pelo lançamento da Afound, previsto para o final de 2018.