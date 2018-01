Pub

Produção total da Herdade Maria da Guarda representa na campanha 2017/18 cerca de 2% da produção nacional.

A Herdade Maria da Guarda bateu um novo recorde de produção, com 2 milhões de quilos de azeite, e dessa forma a campanha 2017/18 representa cerca de 2% da produção nacional, o que mantém esta a casa agrícola do Alentejo no top dos produtores portugueses.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia