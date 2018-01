Pub

Em Lisboa o preço médio do m2 das casas supera os 2300 euros e há mais cinco concelhos onde está acima dos 1500

O preço das casas continua a aumentar e no terceiro trimestre de 2017 avançou para um valor médio de 912 euros por metro quadrado, o que traduz uma subida de 1,8% face aos três meses imediatamente anteriores. Este valor mediano esconde situações muito variadas em que as diferenças de preço médio entre o concelho mais caro (Lisboa) e mais barato (Boticas) é de 2197 euros por metro quadrado.

Os dados disponibilizados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística identificam uma larga lista de 41 municípios pelo país onde o preço médio das casas vendidas no terceiro trimestre de 2017 superou o valor médio apurado para o conjunto do país e mostram que há seis (três na região de Lisboa e três no Algarve) em que esse valor supera os 1500 euros.

