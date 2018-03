Pub

Nova funcionalidade abrange IMI, IUC, IRS e IRC e ainda planos de pagamento em prestações e evita pagamentos de coimas e juros por atrasos.

No ano passado as coimas associadas aos atrasos no pagamento do Imposto Único Automóvel (um imposto que tem de ser pago no mês da matrícula do carro) custaram 54 milhões de euros em coimas aos respetivos proprietários. De agora em diante, este é um custo que pode ser evitado, já que o fisco tem disponível desde ontem uma funcionalidade que permite aos contribuintes pagar o IUC, o IMI, o IRC e o IRS por débito direto. Os planos prestacionais também podem passar a ser pagos por esta via.

