Há 210 Bolsas Santander prontas levar alunos a estudar no mundo ibero-americano

Estudantes, professores e investigadores do ensino superior – todos podem beneficiar das 210 Bolsas de Mobilidade Santander, cujo prazo de candidatura está já em curso (desde o início de abril) ou abrirá ao longo do ano letivo de 2019. A iniciativa abrange 32 universidades e institutos politécnicos em Portugal que, em 10 anos de existência no país, já levou 2.000 alunos a estudar em instituições do mundo ibero-americano. Quer a diretora do Santander Universidades, quer os bolseiros da edição de 2018, são unânimes no elogio desta iniciativa, que este ano traz uma inovação: além dos habituais critérios de atribuição, como o mérito académico, as Bolsas de Mobilidade Santander vão ter em atenção as possibilidades económicas do candidato.

