Há 200 mil euros para táxis elétricos e carregadores a partir de sexta

Os motoristas de táxi vão voltar a ter incentivos para trocar o carro a combustível por um veículo 100% elétrico. O Ministério do Ambiente e da Transição Energética vai lançar, na sexta-feira, o segundo aviso de financiamento para apoiar a compra de táxis elétricos e postos de carregamento, no âmbito dos incentivos à descarbonização e à modernização do setor, através do Fundo para o Serviço Público de Transportes. Esta medida conta com um orçamento total de 200 mil euros.

