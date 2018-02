Pub

Insolvência do banco foi culposa e Ricardo Salgado lidera a lista dos responsáveis pelo prejuízo acumulado de 5,9 mil milhões de euros.

O Ministério Público (MP) não tem dúvidas: a queda do Banco Espírito Santo é da responsabilidade de 13 dos seus gestores. Esta leitura corrobora, em "plena concordância" e "total adesão", a análise feita anteriormente pela comissão liquidatária do BES sobre a falência do banco.

