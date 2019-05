Gurría. “Este crescimento é medíocre”… e nem sequer conta com o caso Huawei

O pior cenário aconteceu e daqui em diante pode ser sempre a descer, alerta a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), no seu novo panorama sobre as economias mais desenvolvidas do mundo (outlook), divulgado esta terça-feira. Todos os novos cenários da OCDE, já de si piores face a novembro, estão baseados em dados obtidos “até 15 de maio”, diz a organização; ou seja, antes do caso Google/Huawei ter eclodido, por exemplo.

