Até nem era o preferido do Parlamento Europeu, mas como o irlandês Philip Lane desistiu, ficou só o espanhol na corrida ao lugar de Constâncio.

Depois da desistência do candidato irlandês ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), sobrou um único candidato, que até nem era o preferido do Parlamento Europeu: o espanhol Luis de Guindos. Este tem assim o total apoio de Mário Centeno e do Eurogrupo, diz uma nota do conselho dos ministros das Finanças da zona euro.

