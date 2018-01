Pub

Terreno tem 20 mil metros quadrados e plano de pormenor prevê a construção de um empreendimento de área bruta acima do solo de 43 500 metros quadrados para uso de escritórios, retalho, residencial e equipamento.

Um novo projeto imobiliário vai nascer no Parque das Nações, junto à estação de metro de Cabo Ruivo, em Lisboa. Um grupo liderado pela Union de Partenaires pour l'Investissement, uma promotora imobiliária francesa, comprou os 29 mil metros quadrados de terrenos de uma antiga fábrica de têxteis na avenida Infante Dom Henrique.

Em 2008 foi aprovado um plano de pormenor que viabiliza a construção de um empreendimento com uma área bruta de construção acima do solo de 43 500 metros quadrados para uso de escritórios, retalho, residencial e equipamento.

O negócio foi mediado pelas consultoras CBRE e JLL, que não revelam em comunicado os valores envolvidos. O terreno pertencia a uma empresa portuguesa de têxteis e tem uma instalação industrial já desativada, construída nos anos 1950 e considerada durante décadas como uma referência nacional da indústria têxtil de lanifícios.

"Esta transação mostra a tendência do mercado para projetos de construção nova de larga escala, com usos e posicionamentos diferentes dos que foram sendo feitos nos últimos anos. Começamos a sentir, de forma mais acentuada, o crescente interesse por parte dos promotores por lotes de terreno para construção nova e o Parque das Nações continua a ser uma zona óbvia de expansão da cidade", indicou o diretor do departamento de Urban Development da JLL, Fernando Vasco Costa, em comunicado.