Portugal, em conjunto com Espanha, França e Itália, quer impor mais barreiras à divulgação de conteúdos por parte das plataformas digitais

O Governo alterou a sua posição em relação às novas regras sobre direitos de autor no mercado único digital depois do anúncio do investimento da Google em Portugal. A situação já levou mesmo a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) a entregar uma carta ao primeiro-ministro, que foi subscrita por cerca de 250 autores e criadores nacionais.

