Governo repete dose de cativações em 2018

A versão preliminar do decreto-lei de execução orçamental que vai ser analisada em Conselho de Ministros para a aplicação do Orçamento de Estado 2018, vai contar com as mesmas cativações do que o documento do ano passado, escreve o Público esta quinta-feira. O jornal dá conta que, além de não se verificarem grandes alterações nesta medida, foram ainda adicionadas outras além daquelas que foram aprovadas no OE 2018.

