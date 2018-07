Governo promete redução de 200 milhões de euros no IRS em 2021

Ao fim da sobretaxa e à reformulação dos escalões do IRS operacionalizada com o Orçamento do Estado de 2018, o governo pretende juntar um novo alívio no imposto que incide sobre os rendimentos dos particulares. No Programa de Estabilidade, apresentado esta sexta-feira, está prevista uma medida de redução do IRS em 2021, no montante de 200 milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia