A Ponte 25 de Abril vai sofrer obras de manutenção nos próximos três anos

As obras de manutenção da Ponte 25 de Abril já começaram a andar. O Governo autorizou a libertação de quase três milhões de euros para que a Infraestruturas de Portugal arranque com os trabalhos na ponte que liga as duas margens do Tejo.

