Governo lança novos concursos para I&D com apoios de 95 milhões

O Governo apresenta hoje novos concursos de apoio à investigação e desenvolvimento (I&D) empresarial e à inovação com uma dotação de 95 milhões de euros. O objetivo é reforçar os instrumentos de colaboração entre empresas e entidades de investigação e dar mais destaque à qualificação de recursos nos processos de transferência de conhecimentos. João Neves, secretário de Estado da Economia, anunciará estes reforços no âmbito do Tech@Portugal: Do conhecimento para o mercado, evento organizado pela Agência Nacional de Inovação, que decorre ao longo do dia na Alfândega do Porto.

