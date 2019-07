Governo já tem rede de emergência para os combustíveis

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, confirmou a garantia já dada pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva - que "o Governo está preparado para o que vier a acontecer" na eventualidade de uma greve geral de camionistas no dia 12 de agosto - e acrescentou que está já a ser preparada "uma rede de abastecimento de emergência" com um mês de antecedência.

"Se a greve efetivamente acontecer, vamos criar as condições para, se necessário, montar um sistema logístico alternativo de distribuição de combustíveis, no caso de não haver o cumprimento de serviços mínimos", anunciou Galamba numa entrevista ao Dinheiro Vivo e à TSF, que poderá ouvir na íntegra já no próximo sábado e também ler no suplemento de Economia que é publicado com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias.

Galamba garantiu que o governo está a trabalhar na definição de serviços mínimos e "se acontecer algo semelhante ao que aconteceu na última greve, teremos no terreno um dispositivo que identifica os abastecimentos prioritários, os postos que têm de ser abastecidos, os circuitos que abastecem esses postos, bem como depois a necessidade de motoristas que garantam esses abastecimentos. Iremos definir os serviços mínimos e esperamos que sejam cumpridos, mas se não forem temos medidas alternativas".

