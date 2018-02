Pub

O Governo desistiu de subir a TSU às empresas que recorrem a contratos a termo.

As empresas que mais recorrem aos contratos a prazo já não vão ser penalizadas com o aumento da taxa social única (TSU). O plano inicial do Partido Socialista, de penalizar as empresas que mais alimentam o desemprego, com um aumento da fatura da Segurança Social, não chegou a bom porto.

