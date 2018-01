Pub

As saídas antecipadas para a reforma para quem tem longas carreiras contributivas deverão ser em menor número do que o antecipado.

O governo espera que 11 500 pessoas com longas carreiras contributivas acedam à reforma antecipada sem penalizações ao longo de 2018. Este número foi reportado à Comissão Europeia, consta do novo relatório do pós-programa de assistência financeira a Portugal, que foi divulgado esta sexta-feira, e é inferior à estimativa inicial que apontava para 15 mil pessoas.

