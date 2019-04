Governo e táxis “enterram machado de guerra”

É o renascimento da relação entre o Governo e os taxistas: foi apresentada esta terça-feira a Izzy Move, uma aplicação móvel para que qualquer pessoa possa chamar o táxi com o telemóvel. Esta nova ferramenta, desenvolvida pela associação Antral, vai concorrer com as plataformas de transportes como a Uber, Cabify e Bolt e é visto como um sinal de modernização do sector. A apresentação da Izzy Move decorreu em Lisboa e contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes.

