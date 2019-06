Governo anuncia botija solidária a 15 euros. Poupança anual supera os 200 euros

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) anunciou hoje os novos preços para a tarifa social do gás engarrafado: entre 14 e 15 euros para o gás butano e propano. Por comparação com os preços apresentados pelo governo em agosto de 2018, quando a primeira versão do projeto-piloto foi apresentada, estes valores são assim mais baixos em pelo menos três euros, já que na altura a DGEG fazia as contas (tendo por base os dados disponíveis na altura) a uma média de 18 euros por botija.

