Carlos Costa avisa que lista de maiores devedores à banca não pode ser pública

Deve ser leve e maleável, passível de ser manuseado com uma só mão, dobrado, maltratado até. Evitem-se as obras autografadas e as edições de luxo já que a acumulação de areia junto à lombada e as manchas de protector solar estão garantidas. O papel não deve ser tão branco que encandeie nem tão amarelo que dificulte a leitura, os caracteres devem ter a dimensão suficiente para que sejam decifrados à distância de um braço esticado.