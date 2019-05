Google volta atrás e promete atualizar smartphones da Huawei

Reviravolta: a Google recuou na sua decisão e diz que vai voltar a fazer negócio com a Huawei, pelo menos nos próximos 90 dias. A notícia é avançada pela publicação CNBC e tem por base a decisão do governo norte-americano em conceder três meses às empresas do país para ‘acertarem’ as suas estratégias com a gigante chinesa.

