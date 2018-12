Google obtém licença para serviços financeiros na UE

A Google Payment, do grupo Alphabet, já tem licença para operar serviços de pagamentos eletrónicos na União Europeia. A entrada no mercado de crédito e pagamentos dá-se com o registo junto dos supervisores da Lituânia, com o banco central do país a autorizar a gigante tecnológica a processar pagamentos, a emitir dinheiro eletrónico e a gerir wallets digitais.

