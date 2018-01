Pub

Mirage Solo é o nome dos óculos VR que chegarão no segundo trimestre com base na plataforma Daydream

O design conceptual que a Google apresentou no ano passado durante o evento I/O, em Mountain View, vai ver finalmente a luz do dia. Os óculos de realidade virtual independentes baseados na plataforma Daydream tornaram-se realidade pelas mãos da Lenovo, que hoje introduz em Las Vegas o Mirage Solo. A outra fabricante que estava a trabalhar com a Google neste conceito, a HTC, cancelou o projeto no final do ano passado.

