A gigante está a desenvolver inteligência artificial para as forças armadas americanas. A tecnologia pode melhorar a eficácia dos ataques com drones.

"Acreditamos que a Google não deve estar envolvida no negócio da guerra". É a posição de mais de três mil funcionários da gigante tecnológica, após a dona do motor de busca ter entrado num programa piloto com o Pentágono que envolve Inteligência Artificial, o Projeto Maven.

