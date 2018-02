Pub

Uma rede de Internet gratuita esteve na base da criação do modelo de negócio da Go Wi-Fi, já lá vão mais de dois anos. Com a adesão cada vez maior ao mundo online , não é de estranhar que o número de utilizadores tenha aumentado 230% em 2017, em relação a 2016, o que representa um universo de 660 mil pessoas. Esta conquista refletiu-se num aumento de faturação para perto de 400 mil euros, mais 300% que em 2016.

