A venda dos ginásios portugueses low-cost à dona da cadeia espanhola Viva Gym criou um líder ibérico

A cadeia de ginásios Fitness Hut crescerá dos atuais 27 clubes em Portugal para um total de 31, com quatro aberturas previstas até ao final do primeiro trimestre, podendo a rede expandir-se para mais de 40 ginásios no próximo ano e meio. A previsão é de José Luís Pinto Basto, CEO do The Edge Group, cuja holding de investimento Edge Capital vendeu a Fitness Hut à Viva Gym Group Limited, que detém a cadeia de ginásios Viva Gym em Espanha.

