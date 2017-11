Pub

"Gostaria muito que a Arábia Saudita fizesse a oferta pública inicial da Aramco na Bolsa de Nova Iorque. É importante para os EUA!". O pedido foi feito por Donald Trump na sua conta de Twitter este mês. A primeira-ministra britânica, Theresa May, também quer atrair a maior petrolífera do mundo e promete financiamentos. Esforços diplomáticos que ilustram a corrida das maiores bolsas mundiais para serem o palco daquela que poderá ser a maior entrada em bolsa da história.

O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, colocou a fasquia elevada. Quer 100 mil milhões de dólares por 5% da Aramco, o que avalia a petrolífera em dois biliões (trillion em inglês) de dólares. É mais do dobro do valor de mercado da Apple. Apenas sete países produzem uma riqueza anual acima de dois biliões de dólares. E supera em mais de três vezes o PIB da própria Arábia Saudita.

Com um negócio destes, têm-se multiplicado as comitivas a tentar cativar Bin Salman. As bolsas de Nova Iorque, de Londres, de Hong Kong, Tóquio, Singapura e Toronto têm feito esforços para receber a Aramco. Nos planos de Riade está a entrada na bolsa da Arábia Saudita, com a opção de escolher mais um ou dois mercados internacionais. Mas a China tenta fintar a concorrência com uma via alternativa - um consórcio de entidades do país querem comprar diretamente os 5% do capital.

A escolha da bolsa de destino da Aramco poderá estar suspensa da regulação em cada país. Riade não quer abrir demasiado as contas da Aramco e, nos Estados Unidos, por exemplo, a Arábia Saudita está a ser alvo de processos por parte de vítimas dos ataques do 11 de Setembro, ao abrigo da lei Justice Against Sponsors of Terrorism Act, que permite processar os países de origem dos terroristas. Riade tem insistido junto da justiça americana e da administração Trump para que esses processos sejam travados.

No Reino Unido, as regulações apertadas são um potencial entrave, dado que a empresa quererá dar o mínimo de informação disponível. Mas a Bolsa de Londres estará já a desenhar uma solução à medida da Aramco. E Theresa May também está no terreno. Já foi a Riade acompanhada pelo presidente da Bolsa. E acordou um financiamento de dois mil milhões de dólares à empresa saudita, segundo o Financial Times.

Riade terá recebido um relatório a indicar que os EUA é o mercado em que enfrenta maiores riscos. Mas, ainda assim, Nova Iorque parece ser o mercado que mais atrai Bin Salman.

O preço alto e a proposta chinesa

O apetite de alguns dos principais líderes mundiais e das grandes bolsas pela Aramco até pode ser enorme. Mas, no mercado, é mais moderado. Uma operação desta dimensão, a envolver quantias nunca antes vistas, deixa os analistas na dúvida sobre se mesmo a maior petrolífera do mundo vale realmente todo esse dinheiro. Ainda por cima numa empresa que nunca divulgou os seus resultados financeiros.

O ceticismo em relação ao valor desejado por Riade e ao processo de cotar uma empresa de uma dimensão nunca antes vista levaram a especulações de que a entrada em bolsa apenas ocorrerá em 2019. Mas Bin Salman, que enfrenta nesta operação um teste à sua liderança, pode ter um plano B. A China pondera comprar diretamente os 5% da Saudi Aramco, o que daria maior flexibilidade e mais tempo para Riade avançar com a entrada em bolsa.

Mesmo com esta opção em cima da mesa e apesar das dúvidas do mercado, o príncipe herdeiro não recua. Numa entrevista à Reuters, no final de outubro, reiterou que a Aramco vale mesmo dois biliões de dólares e que a entrada em bolsa é para avançar em 2018. Ao preço pretendido, a Aramco valeria tanto como duas Apple. E dez vezes o PIB de Portugal.