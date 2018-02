Pub

Os veículos a gasolina atingiram pela primeira vez numa década uma quota de mercado acima de 50%.

Os veículos movidos a gasóleo já não são os mais vendidos na Europa. De acordo com os dados da consultora especializada JATO, citados pelo jornal espanhol Cinco Días, as vendas de automóveis com motor a diesel caíram 8% em 2017 na União Europeia, para 6,76 milhões de unidades, registando a quota de mercado mais baixa da última década (43,7%).

