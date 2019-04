Galp duplica capacidade de produção no bloco 32 em Angola

A Galp vai conseguir duplicar a capacidade de produção do projeto Bloco 32, em Angola. Esta terça-feira iniciou-se a produção do segundo navio petroleiro, o FPSO Kaombo Sul, no projeto em que a empresa portuguesa detém uma participação de 5%, segundo comunicado enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia