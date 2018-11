Furhat, o novo robô-estrela da Web Summit tem um preço

Centenas de pessoas lutavam, a muitos metros de distância do palco AutoTech & TalkRobot, pela melhor posição para gravar ou fotografar com smartphone o que se passava. E o que se passava então num espaço que era claramente pequeno para o entusiasmo que se levantava? Era o lançamento mundial do robô social da Furhat.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia