Fundo Elliott quer pôr fim à OPA dos chineses na EDP

O fundo Elliot, que detém mais de 2% do capital da EDP, quer que os acionistas da elétrica portuguesa se pronunciem se a empresa deve eliminar o limite de 25% dos direitos de voto, condição de sucesso da oferta pública de aquisição da China Three Gorges (CTG) Europa. A inclusão de um novo ponto nesse sentido na ordem de trabalhos da próxima assembleia geral da EDP, agendada para 24 de abril, foi já pedido, uma forma de “clarificar a situação atual da EDP face à oferta, ultrapassando assim o atual impasse e dando à EDP um caminho claro para o futuro”, diz a Elliott em comunicado, no qual se assume contra a eliminação do limite máximo de voto.

