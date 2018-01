Pub

Fundo de Resolução chegou ao final de 2016 com recursos próprios negativos, pelo reconhecimento de uma imparidade de 4,9 mil milhões de euros.

Os recursos próprios do Fundo de Resolução registavam, no final de 2016, um saldo negativo de 4760 milhões de euros, o que traduz uma quebra de 4680 milhões de euros face ao valor observado um ano antes. Esta situação, refere a entidade no seu Relatório e Contas de 2016, é justificada pelo "reconhecimento de uma imparidade correspondente a 100% da participação detida pelo Fundo de Resolução no capital social do Novo Banco".

