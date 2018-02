Como estava previsto, a dois dias do congresso, o líder eleito do PSD tomou decisões sobre a liderança parlamentar e como quer integrar o adversário na corrida à liderança do partido nas suas escolhas. A Hugo Soares, com quem se encontrou sábado passado, comunicou que não conta com ele para o futuro do grupo parlamentar. A Pedro Santana Lopes convidou para encabeçar a lista ao Conselho Nacional e, segundo o Expresso, Santana aceitou.

